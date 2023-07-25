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إصابات خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في سلفيت ورام الله

25 يوليو 2023 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
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إصابات خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في سلفيت ورام الله

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محافظتي سلفيت ورام الله.

وفي المواجهات التي اندلعت غرب محافظة سلفيت، أصيب عدد من المواطنين أثناء مشاركتهم في مسيرة منددة بالاستيلاء على أراضي بـ"دير استيا" غرب المحافظة.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة نعلين غرب رام الله، عقب اقتحام جيش الاحتلال البلدة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

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وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات العنيفة وسط بلدة نعلين، فيما أخضع جيش الاحتلال عدداً من المواطنين للتحقيق الميداني.

واستُشهد ثلاثة مقاومين صباح اليوم، خلال اشتباكٍ مسلَّح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة الطور بمحافظة نابلس، وجرى احتجاز جثامينهم بعد منع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس، وهم سعد ماهر الخراز، ومنتصر سلامة، ونور العارضة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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