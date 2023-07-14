مواجهات بين الشبّان الثائرين وقوات الاحتلال في الضفة 

تواصلت المواجهات بين الشبان الثائرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدّة مناطق بالضفة الغربية مساء اليوم الجمعة.

وأصيب شاب في قدمة برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة "كوبر" شمال غرب رام الله.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في "كفر قدّوم" شرق قلقيلية و"بيت أمر" شمال مدينة الخليل، بالضفة الغربية.

وفي بلدة "فقوعة" وبلدة "جلبون" شرق جنين، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبّان وقوات الاحتلال.

وقمعت قوات الاحتلال فعالية ضد الاستيطان في قرية "أم صفا" شمال غرب رام الله.

وألقى الشبان الحجارة صوب مركبات المستوطنين قرب بلدة "تقوع" جنوب شرق بين لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين المقدسيين عدي العوري ورمضان حاج محمود، عقب اعتدائها على الأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 6 مستوطنين، بينما استشهد 5 مواطنين.

وخلال الفترة الممتدة ما بين بين 07-07-2023 حتى 13-07-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 182 أعمال مقاومة، بينها 15 عملية إطلاق نار، وإطلاق صاروخين، وعمليتي طعن أو محاولة طعن.

وأحرق الشباب الثائر 3 منشآت وآليات وأماكن عسكرية، إلى جانب تحطيم 10مركبات ومعدات للاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 4 مواقع، وتصدوا للمستوطنين في 20 منطقة بالضفة الغربية.

كذلك فجر مقاومون 4 عبوات محلية الصنع في قوات الاحتلال، بينما اندلعت 63 مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها 57 عملية إلقاء حجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين