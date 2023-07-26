26 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 26 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1908 تأسيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

تأسيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). 1948 العصابات الصهيونية تستولي على قرى المثلث جنوب مدينة حيفا.

العصابات الصهيونية تستولي على قرى المثلث جنوب مدينة حيفا. 1952 ملك مصر والسودان فاروق الأول يتنازل عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد ويعين مجلس وصاية على العرش برئاسة الأمير محمد عبد المنعم ويغادر بعد ذلك مصر ومعه زوجته الملكة ناريمان وبقية أفراد أسرته بما فيها الملك الجديد أحمد فؤاد، ويأتي ذلك بعد أيام من قيام ثورة 23 يوليو.

ملك مصر والسودان فاروق الأول يتنازل عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد ويعين مجلس وصاية على العرش برئاسة الأمير محمد عبد المنعم ويغادر بعد ذلك مصر ومعه زوجته الملكة ناريمان وبقية أفراد أسرته بما فيها الملك الجديد أحمد فؤاد، ويأتي ذلك بعد أيام من قيام ثورة 23 يوليو. 1956 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس.

الرئيس المصري جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس. 1970 الأردن يعلن موافقته على مبادرة وزير الخارجية الأمريكي وليام روجرز لحل النزاع بين الدول العربية وإسرائيل.

الأردن يعلن موافقته على مبادرة وزير الخارجية الأمريكي وليام روجرز لحل النزاع بين الدول العربية وإسرائيل. 1979 الموساد الإسرائيلي يغتال زهير محسن رئيس الدائرة العسكرية منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة كان بفرنسا.

الموساد الإسرائيلي يغتال زهير محسن رئيس الدائرة العسكرية منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة كان بفرنسا. 1983 جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جامعة الخليل ويطلق النار على الطلبة، ما تسبب باستشهاد وجرح العشرات منهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جامعة الخليل ويطلق النار على الطلبة، ما تسبب باستشهاد وجرح العشرات منهم. 1994 انفجار سيارة مفخخة أمام مقر القنصلية الإسرائيلية في لندن أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

انفجار سيارة مفخخة أمام مقر القنصلية الإسرائيلية في لندن أسفر عن إصابة 8 أشخاص. 2004 قوات إسرائيلية خاصة تغتال 5 من كوادر كتائب شهداء الأقصى في طولكرم.

قوات إسرائيلية خاصة تغتال 5 من كوادر كتائب شهداء الأقصى في طولكرم. 2014 مجموعة قسامية تنصب كمينًا لقوة صهيونية راجلة في شمال خان يونس، وتشتبك معها من مسافة صفر والعدو يعترف بمقتل جنديين في الكمين.

مجموعة قسامية تنصب كمينًا لقوة صهيونية راجلة في شمال خان يونس، وتشتبك معها من مسافة صفر والعدو يعترف بمقتل جنديين في الكمين. 2014 مجزرة عائلة النجار التي راح ضحيتها 20 من أبناء العائلة في قرية خزاعة شرق خان يونس.

مجزرة عائلة النجار التي راح ضحيتها 20 من أبناء العائلة في قرية خزاعة شرق خان يونس. 2016 الحكومة البورمية تصدر بيانات التعداد السكاني الخاصة بالدين والعرق بعد تأخر دام سنتين، مظهرةً تراجعًا في نسبة مسلمي البلاد بسبب أعمال العنف والاضطهادات المستمرة منذ سنوات.

الحكومة البورمية تصدر بيانات التعداد السكاني الخاصة بالدين والعرق بعد تأخر دام سنتين، مظهرةً تراجعًا في نسبة مسلمي البلاد بسبب أعمال العنف والاضطهادات المستمرة منذ سنوات. 2018 وفاة 80 شخصاً على الأقل وإصابة أزيد من 22.000 آخرين جرّاء موجة حرّ قويّة تَجتاحُ اليابان.

وفاة 80 شخصاً على الأقل وإصابة أزيد من 22.000 آخرين جرّاء موجة حرّ قويّة تَجتاحُ اليابان. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 16 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 644 ألف حالة وفاة وحوالي تسعة ملايين و262 ألف حالة تماثلت للشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين