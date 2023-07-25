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تركيا.. زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب ولاية أضنة

25 يوليو 2023 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
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تركيا.. زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب ولاية أضنة

 ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات، الثلاثاء، ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 08:44 (05:44 تغ) على عمق 11.27 كم.

وأضافت أن الزلزال وقع في منطقة "قوزان" التابعة لولاية أضنة، ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار من جرَّاء الزلزال.

بدوره، أفاد والي أضنة سليمان البان، أن الزلزال لم يتسبَّب بأي أضرار وفقًا للمعطيات الأولية، مشيرًا إلى استمرار أعمال المسح في الولاية.

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وأعرب البان، في تصريح للأناضول، عن أمنياته بالسلامة لجميع المواطنين في أضنة.

من جهته، أكد يونس سيزار رئيس "آفاد" عدم وجود أي أضرار من جرَّاء الزلزال حتى الآن، وأن عمليات المسح الميدانية مستمرة.

وذكر مراسل الأناضول أن مبنى مهجورًا تعرَّض لأضرار في مركز قضاء كوزان التابع للولاية، دون خسائر بشرية.

المصدر / الأناضول
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