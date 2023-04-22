حصيلة وفيات الزلزالين المدمرين بتركيا تتجاوز 50 ألفاً

أظهرت البيانات الحكومية التركية أن عدد الأشخاص الذين تأكدت وفاتهم بعد الزلزالين المدمرين، اللذين ضربا البلاد في فبراير الماضي ارتفع إلى 50 ألفاً و782 في تركيا وحدها.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو لشبكة سي.إن.إن. ترك اليوم السبت، إن من بين الضحايا نحو 7300 أجنبي.

وضرب زلزالان قويا بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات على مقياسي ريختر جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية. وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.

اقرأ أيضا: ثقب في قاع المحيط يهدد بزلزال مدمر.. وخبير يوضح طبيعة الخطر

وتسببت عاصفة في منطقة قهرمان مرعش بتدمير خيام الناجين وأسفرت عن وفاة شخص وإصابة خمسين آخرين على الأقل، الأسبوع الماضي.

وبالتطلع إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في تركيا في 14 مايو، قال صويلو إن الترتيبات الأمنية سوف تتخذ في منطقة الزلزال بدون تقديم تفاصيل.

وأضاف أن اللجان الانتخابية سوف تُعقد في المدارس وكذلك في حاويات الشحن.

المصدر / وكالات