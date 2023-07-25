وزارة الأسرى: نقل الاحتلال أسيرتين إلى الأقسام الجنائية جريمة إنسانية

أكدت وزارة الأسرى والمحررين أن نقل الأسيرتين عطاف جرادات وفاطمة شاهين من ما يسمى عيادة سجن الرملة إلى أقسام السجينات الجنائيات الإسرائيليات هي جريمة إنسانية وعملية نقل تعسفية وخطيرة.

وأوضحت في بيان صحفي وصل " " أن هذه الخطوة قد وضعت حياة الأسيرتين في خطر حقيقي، حيث تم وضعهن في أقسام مخصصة لأصحاب الجرائم الجنائية المتعلقة بالقتل والمخدرات، رغم اعتراضهن ورفضهن الانتقال إلى تلك الأقسام.

وأفادت وزارة الأسرى أن عملية النقل تمت وهما مقيدتي الأيدي والأرجل بعد تعرّضهما للاعتداء والتنكيل.

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وشددت الحركة الأسيرة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجريمة، مؤكدة عزمها على عدم السماح لإدارة السجون باستفراد الأسيرات مرة أخرى.

وحملت إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسيرتين وعن التداعيات الوخيمة المترتبة على هذا العمل الجائر.

ودعت الحركة الأسيرة المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل والفعّال للمتابعة الحثيثة لجرائم الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، مطالبةً بإنهاء حالة الصمت المطبق أمام ما يجري من انتهاكات جسيمة وخطيرة تتعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين