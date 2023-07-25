25 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 25 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1544 ملوك أوروبا يعترفون بسيادة الدولة العثمانية على المجر بعد عشرين عاماً من الحروب منذ نجاح القوات العثمانية في فتحها وضمها إلى سيادتها.

ملوك أوروبا يعترفون بسيادة الدولة العثمانية على المجر بعد عشرين عاماً من الحروب منذ نجاح القوات العثمانية في فتحها وضمها إلى سيادتها. 1938 استشهاد 45 فلسطينيًا وإصابة 45 آخرين إثر انفجار لغم زرعه أفراد من عصابة أرغون في سوق مدينة حيفا.

استشهاد 45 فلسطينيًا وإصابة 45 آخرين إثر انفجار لغم زرعه أفراد من عصابة أرغون في سوق مدينة حيفا. 1949 اغتيال زهير محسن رئيس الدائرة العسكرية بمنظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا.

اغتيال زهير محسن رئيس الدائرة العسكرية بمنظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا. 1992 رداً على اغتيال القائد ياسر النمروطي شنَّ مقاومون من كتائب القسام هجوماً مزدوجاً على موقعيْن للاحتلال غرب خانيونس واعترف العدو بإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجراح خطرة.

رداً على اغتيال القائد ياسر النمروطي شنَّ مقاومون من كتائب القسام هجوماً مزدوجاً على موقعيْن للاحتلال غرب خانيونس واعترف العدو بإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجراح خطرة. 2001 اغتيال القائد القسامي صلاح الدين دروزة من نابلس خلال قصف طائرات إسرائيلية سيارته بالصواريخ وكان أحد المبعدين إلى مرج الزهور في 1992.

اغتيال القائد القسامي صلاح الدين دروزة من نابلس خلال قصف طائرات إسرائيلية سيارته بالصواريخ وكان أحد المبعدين إلى مرج الزهور في 1992. 2004 ارتقاء كوكبة من مقاومي كتائب شهداء الأقصى أثناء الاشتباك مع قوات خاصة إسرائيلية حاولت اعتقالهم في مدينة طولكرم.

ارتقاء كوكبة من مقاومي كتائب شهداء الأقصى أثناء الاشتباك مع قوات خاصة إسرائيلية حاولت اعتقالهم في مدينة طولكرم. 2014 كتائب القسام تستدرج قوة راجلة شمال بيت حانون وتشتبك معها وتجهز على 10 جنود.

كتائب القسام تستدرج قوة راجلة شمال بيت حانون وتشتبك معها وتجهز على 10 جنود. 2014 اغتيال صلاح الدين أبو حسنين مسؤول الإعلام الحربي في سرايا القدس.

اغتيال صلاح الدين أبو حسنين مسؤول الإعلام الحربي في سرايا القدس. 2014 إحدى وحدات سلاح الدفاع الجوي التابعة لكتائب القسام تستهدف طائرةً حربيةً من نوع F15 أثناء إغارتها على مدينة غزة وقد تم إصابتها إصابةً مباشرةً ما أدى إلى اشتعال النار فيها.

إحدى وحدات سلاح الدفاع الجوي التابعة لكتائب القسام تستهدف طائرةً حربيةً من نوع F15 أثناء إغارتها على مدينة غزة وقد تم إصابتها إصابةً مباشرةً ما أدى إلى اشتعال النار فيها. 2021 أزمة سياسية في تونس بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بينما رفضت حركة النهضة القرار.

أزمة سياسية في تونس بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بينما رفضت حركة النهضة القرار. 2021 اليونيسكو تصنف منطقة حمى الثقافية في جنوب السعودية ضمن مواقع التراث العالمي.

المصدر / فلسطين أون لاين