الاعتقال السياسي يهدد مستقبل طالبين في كلية الطب بجامعة النجاح

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال الطالبين في كلية الطب البيطري بجامعة النجاح في نابلس، أحمد علي عتيق، وصلاح عدنان عصفور منذ أكثر من أسبوع.

وبعد رفض الإفراج عنهما، طالبت مؤسسات حقوقية وعائلة الطالب عتيق، بإدخال الكتب الجامعية لتمكينه من تقديم امتحاناته الجامعية في جامعة النجاح.

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وحذر محامي مؤسسة الضمير، من أن استمرار اعتقال الطالب عتيق قد يؤدي إلى فصله أو تغيبه عن امتحاناته الجامعية.

بدورها طالبت عائلة الطالب صلاح عصفور، بالإفراج الفوري عن ابنها وكافة المعتقلين السياسيين وخاصة طلبة الجامعات، وعدم تعطيل مستقبلهم وتحصيلهم العلمي.

والطالب صلاح، هو نجل القيادي في حركة حماس بنابلس عدنان عصفور الذي أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 14 عاماً.

أما الطالب أحمد علي عتيق فهو نجل الشيخ علي عتيق وإمام مسجد برقين الكبير في جنين ورئيس بلدية برقين السابق، وسمي على اسم شقيقه الاستشهادي القسامي أحمد الذي نفذ عملية فدائية أدت لمقتل مسؤول عسكري إسرائيلي عام 2002.

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كما أنه شقيق الصحفي محمد عتيق الذي اعتقل عدة مرات عديد لدى أجهزة أمن السلطة سابقا وسلطات الاحتلال.

وصعدت أجهزة أمن السلطة في الأسابيع الأخيرة من حملتها، ضد طلبة الجامعات في الضفة الغربية واعتقل عدداً منهم على خلفية نشاطهم النقابي والطلابي.

المصدر / فلسطين أون لاين