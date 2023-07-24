42 شهيدًا في1561 انتهاكًا للاحتلال في مخيمات الضفة والقدس منذ بداية العام

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها بحق المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بداية العام الجاري.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 1561 انتهاكًا للاحتلال بحق المخيمات الفلسطينية منذ بداية العام الجاري 2023 حتى تاريخ 24-7-2023، أعلاها في مخيم عقبة جبر في أريحا، أسفرت عن 42 شهيدًا فلسطينيًا وإصابة 373 آخرين.

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وأحصى المركز 217 عملية إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، و5 اعتداءات للمستوطنين، و335 عملية اعتقال خلال 214 اقتحامًا و48 حاجزًا، وإغلاق 15 منطقة.

ودمرت قوات الاحتلال في المخيمات 14 ممتلكة وهدمت 3 منازل وداهمت 277 منزلًا، وصادرت ممتلكتين اثنتين، وقمعت 16 مظاهرة.

وبلغت الانتهاكات في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا 307 انتهاكات، بينما في مخيم عين السلطان غرب المدينة 33 انتهاكًا.

ووثق المركز 112 انتهاكًا في مخيم الفوار و162 انتهاكًا في مخيم العروب في الخليل، و60، 58 انتهاكا في مخيمي شعفاط وقلنديا على التوالي في القدس المحتلة.

وفي بيت لحم، نفذت قوات الاحتلال 89 انتهاكًا في مخيم الدهيشة و4 انتهاكات في مخيم العزة و45 انتهاكًا في مخيم عايدة، بينما ارتكبت 109 انتهاكات في مخيم جنين شمال الضفة.

ووفق التقرير، بلغت انتهاكات الاحتلال 66 انتهاكًا في مخيم الجلزون و7 انتهاكات في مخيم الأمعري و3 انتهاكات في مخيم قدورة برام الله، بينما قامت قوات الاحتلال بـ20 انتهاكًا في مخيم الفارعة بطوباس.

وارتكبت قوات الاحتلال 122 انتهاكًا في مخيم نور شمس و19 انتهاكًا في مخيم طولكرم، فيما نفذت 213 انتهاكًا في مخيم بلاطة و130 انتهاكًا في مخيم عسكر و4 انتهاكات في مخيم العين بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين