وقفة أمام قنصلية السويد بالقدس رفضًا لحرق "القرآن الكريم"

نظَّمت الهيئة الاسلامية العليا بالقدس، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام القنصلية السويدية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، رفضًا لجريمة حرق القرآن الكريم في السويد.

وشارك في الوقفة العشرات من المقدسيين وأعضاء من الهيئة الإسلامية العليا وممثلو المؤسسات والفعاليات يتقدَّمهم رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري.

وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المصاحف، وردَّدوا التكبيرات والهتافات المندّدة بالإساءة للقرآن الكريم، وسلموا رسالة للقنصلية السويدية عن موقف الهيئة حيال هذا الانتهاك، واستنكارًا للجريمة وإدانة للحكومة السويدية.

وعبَّر خطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري، عن إدانته لمن قام بحرق القرآن الكريم كما دان الحكومة السويدية التي أيَّدت هذا التصرف واعتبرته حرية رأي.

وقال صبري في كلمة خلال مشاركته بالوقفة: "نحن في بيت المقدس نعلن نصرتنا لله واستنكارناً لما حصل في السويد".

وكانت السلطات السويدية قد رخصت، الخميس الماضي، مجدّدًا لسلوان موميكا، بتنظيم تظاهرة أمام مبنى سفارة بغداد لدى ستوكهولم، مزَّق خلالها نسخة من القرآن والعلم العراقي.

وفي 28 حزيران/يونيو الماضي، مزّق موميكا نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحًا بتنظيم تجمّع رضوخًا لقرار قضائي، وهو ما قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين