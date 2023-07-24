اطلاق مبادرة إعلامية وطنية لدعم لقاء الأمناء العامين في القاهرة

أطلق منتدى الإعلاميين الفلسطينيين مبادرة إعلامية وطنية تهدف إلى دعم وتعزيز جهود الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأوضح في بيان صحفي وصل " " أن هذه المبادرة تأتي تزامنًا مع عقد لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة، والذي يهدف لوضع خطة وطنية لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية وجرائمها تجاه الشعب الفلسطيني ومقدَّساته.

ولفت المنتدى إلى أن المبادرة تشمل دعمًا إعلاميًّا للقاء الأمناء العامين، وتعزيز الخطاب الإعلامي الوحدوي الإيجابي الذي يركز على وحدة الصف الوطني والمصالح الوطنية العليا. مؤكدًة على أهمية التحلي بروح المسؤولية الوطنية واستشعار التحدّيات التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل سياسات حكومة المستوطنين الفاشية.

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وتسلط المبادرة الضوء على الحاجة لحشد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني وضرورة دعم جميع أشكال المقاومة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لجرائمه وفقًا للشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وعبَّر المنتدى عن ثقته العالية بفرسان الإعلام الفلسطينيين وقدرتهم على تحمّل المسؤولية الوطنية والمساهمة بنجاح اجتماع الأمناء العامين، وذلك حرصًا على وحدة الصف الوطني ومواجهة مخاطر وتحديات المرحلة الراهنة.

وعلى إثر هذه المبادرة، يُتوقع أن تشهد وسائل الإعلام الفلسطينية تعاونًا وتضافرًا كبيرًا لتوحيد الخطاب الإعلامي ونقل التطورات المرتقبة للقاء الأمناء العامين إلى الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي بشكل شامل وموحد.

المصدر / فلسطين أون لاين