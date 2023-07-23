الحية: ذاهبون لاجتماع الأمناء العامين وأمامنا فرصة للوحدة

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس د. خليل الحية، أن الحركة ستشارك باجتماع الأمناء العامين المزمع عقده نهاية الشهر الجاري في القاهرة، لتحقيق الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته القوى السياسية والفعاليات الشعبية في غزة اليوم الأحد، بعنوان: "نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية".

وقال الحية في كلمته: "نريد رؤية وطنية موحدة، أركانها لم الشمل ووحدة البيت الفلسطيني، عبر تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخابات، وإن تعذر يكون بالتوافق على تكوين مجلس وطني انتقالي، ثم تشكيل قيادة وطنية جامعة، ثم نذهب لتشكيل حكومة".

وشدد على أن حماس تريد أن تخرج من الاجتماع بنتائج واضحة لمواجهة الاحتلال، متابعاً القول: "نريد لمقاومتنا بالضفة أن تجدنا سندًا وعونًا لهم".

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وأشار الحية إلى أن العدو الصهيوني أسفر عن وجهه القبيح في حكومة صهيونية فاشية، لتؤكد أن لا حقوق لشعبنا، وتقضي على ما تبقى من القضية الفلسطينية، مردفًا بأن ثوابت القضية في خطر، ولكن برغم فاشية الحكومة الصهيونية وجرائمها فإنها تعطي شعبنا رافعة جديدة لمواجهتها.

وتابع "الكيان الصهيوني لم يعد اليوم واحة للديمقراطية وهو يتصارع داخليا، وأمامنا فرصة لعزل الكيان والضغط عليه، لكن ضمن رؤية وطنية واضحة".

وفي رسالته إلى الأمة، دعا الحية أمتنا العربية والإسلامية إلى مقاطعة الاحتلال، وعدم استقبال قادته في العواصم العربية والإسلامية، مجددا رفض حركة حماس للتطبيع مع كيان الاحتلال.

















المصدر / فلسطين أون لاين