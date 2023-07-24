أسرى "النقب" يعتصمون في ساحة السجن

اعتصم أسرى "الجهاد الإسلامي " في ساحات سجن "النقب"، احتجاجا على حالة الاكتظاظ التي يواجهونها داخل الغرف، مع استمرار إدارة السجون في نقل المزيد من الأسرى الجدد والموقوفين إلى السجن.

‏وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن معاناة الأسرى في سجن "النقب" تفاقمت مؤخرًا، حيث يعتبر من أكبر السجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى، ويبلغ عددهم نحو (1400) أسير، ففي غالبية الغرف هناك زيادة ما معدله أسيران، حيث يضطر الأسرى إلى النوم على الأرض بسبب الاكتظاظ في الغرفة، وذلك في غالبية الأقسام.

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وأشار إلى أن قضية الاكتظاظ أثرت في الأسرى من عدة مستويات ومناحٍ تتعلق بالحياة الاعتقالية اليومية للأسرى.

‏يشار إلى أن هناك قرارا من المحكمة العليا للاحتلال بتحديد المساحة لكل أسير داخل الغرفة، ومع ذلك فإن إدارة السجون تتجاهل تطبيق القرار أو الالتزام به.

المصدر / فلسطين أون لاين