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احتجاجاً على اكتظاظ الغرف

أسرى "النقب" يعتصمون في ساحة السجن

24 يوليو 2023 . الساعة 13:13 بتوقيت القدس
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أسرى في ساحة إحدى سجون الاحتلال (أرشيف)

اعتصم أسرى "الجهاد الإسلاميفي ساحات سجن "النقب"، احتجاجا على حالة الاكتظاظ التي يواجهونها داخل الغرف، مع استمرار إدارة السجون في نقل المزيد من الأسرى الجدد والموقوفين إلى السجن.

‏وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن معاناة الأسرى في سجن "النقب" تفاقمت مؤخرًا، حيث يعتبر من أكبر السجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى، ويبلغ عددهم نحو (1400) أسير، ففي غالبية الغرف هناك زيادة ما معدله أسيران، حيث يضطر الأسرى إلى النوم على الأرض بسبب الاكتظاظ في الغرفة، وذلك في غالبية الأقسام.

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وأشار إلى أن قضية الاكتظاظ أثرت في الأسرى من عدة مستويات ومناحٍ تتعلق بالحياة الاعتقالية اليومية للأسرى.

‏يشار إلى أن هناك قرارا من المحكمة العليا للاحتلال بتحديد المساحة لكل أسير داخل الغرفة، ومع ذلك فإن إدارة السجون تتجاهل تطبيق القرار أو الالتزام به.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #سجن النقب #معاناة الأسرى #أسرى الجهاد

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