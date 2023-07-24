"مرداوي": تغوّل الاحتلال بالضفة يُقابله رد أقوى من مقاومتها

أكد القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي، اليوم الاثنين، أن كل حملات الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية باءت بالفشل الذريع.

وأوضح في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يحاول ضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة عبر الاقتحامات المتتالية والضغط على الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الاحتلال ذو ذاكرةٍ ضعيفة يتناسى أنه كلما زاد الضغط على الفلسطينيين زادوا قوة ومقاومة وأكثر إصرارًا وتحدي على المواجهة.

وراهن على أن المقاومة ستمضي، رغم كل مخططات الاحتلال لوأدها، وأن العمليات ستأتي تباعًا ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، ملفتاً إلى أن بيئة المقاومة يجب أن تكون طاهرة بعيدة عن التنسيق الأمني والاعتقالات السياسي.

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ووجه رسالة للسلطة بالقول "كفوا أيديكم عن المقاومين.. ما هي قيمة الاعتقالات السياسيـة وما هي مبرراتها.. اتركوا الشعب وابحثوا عن كل وسائل الدعم والصمود لشعبنا".

وكانت حركة "حماس" قد حيّت أهلنا وأبناء شعبنا في مخيم نور شمس بطولكرم الصامدة بقولها "ونفخر بمقاومينا الأبطال الذين استبسلوا في الدفاع عن المخيم والتصدي للاقتحام الصهيوني الهمجي، وحققوا إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة".

وتصدّى المقاومون الفلسطينيون لاقتحام الاحتلال، فجر اليوم، وسط اشتباكات عنيفة، ما أدى لانسحاب الاحتلال من المخيم جارًا أذيال الخيبة والهزيمة.

المصدر / فلسطين أون لاين