فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير: أكثر من 19 ألف انتهاكاً للاحتلال في الضفة الغربية خلال النصف الأول من هذا العام

توضيح مهم من "التنمية" للجمهور حول المنحة القطرية

"فلسطين" تنظم ورشة عمل حول "صحافة الذكاء الاصطناعي"

"مرداوي": تغوّل الاحتلال بالضفة يُقابله رد أقوى من مقاومتها

سواء كان طازجًا أو مجففًا.. فوائد مذهلة للبرقوق تدعم صحتك العامَّة

اجتماع "الأمناء العامون".. "فرصة" لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة الاحتلال

دوّار الشمس.. نبتةٌ تزين الأراضي الزراعية في الخليل

غزة: زوجة الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي تناقش رسالة دكتوراه

"التعليم" تعلن عن موعد عقد الامتحان المحوسب لوظيفتين تعليميتين

حيَّت مجاهديها في مخيم نور شمس.. "حماس": المقاومة ستبقى عصيَّة على الكسر

مشيدًا ببطولة نور شمس 

"مرداوي": تغوّل الاحتلال بالضفة يُقابله رد أقوى من مقاومتها

24 يوليو 2023 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
...
القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي- أرشيف

أكد القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي، اليوم الاثنين، أن كل حملات الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية باءت بالفشل الذريع. 

وأوضح في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يحاول ضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة عبر الاقتحامات المتتالية والضغط على الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الاحتلال ذو ذاكرةٍ ضعيفة يتناسى أنه كلما زاد الضغط على الفلسطينيين زادوا قوة ومقاومة وأكثر إصرارًا وتحدي على المواجهة. 

وراهن على أن المقاومة ستمضي،  رغم كل مخططات الاحتلال لوأدها، وأن العمليات ستأتي تباعًا ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، ملفتاً إلى أن بيئة المقاومة يجب أن تكون طاهرة بعيدة عن التنسيق الأمني والاعتقالات السياسي. 

اقرأ أيضاً: حيَّت مجاهديها في مخيم نور شمس.. "حماس": المقاومة ستبقى عصيَّة على الكسر

ووجه رسالة للسلطة بالقول "كفوا أيديكم عن المقاومين.. ما هي قيمة الاعتقالات السياسيـة وما هي مبرراتها.. اتركوا الشعب وابحثوا عن كل وسائل الدعم والصمود لشعبنا".

وكانت حركة "حماس" قد حيّت أهلنا وأبناء شعبنا في مخيم نور شمس بطولكرم الصامدة بقولها "ونفخر بمقاومينا الأبطال الذين استبسلوا في الدفاع عن المخيم والتصدي للاقتحام الصهيوني الهمجي، وحققوا إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة". 

وتصدّى المقاومون الفلسطينيون لاقتحام الاحتلال، فجر اليوم، وسط اشتباكات عنيفة، ما أدى لانسحاب الاحتلال من المخيم جارًا أذيال الخيبة والهزيمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#اقتحام الضفة #المقاومة بالضفة #مخيمات الضفة #مقاومة جنين #القيادي مرداوي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة