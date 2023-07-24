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الاحتلال يعتقل 11 مواطناً من الضفة والقدس

24 يوليو 2023 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أفادت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنًا من عدة مناطق بالضفة والقدس المحتلتين .

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات جديدة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، تزامناً مع الاقتحام الواسع في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وذلك بعد مداهمة عدة طالت بلدة بيتا ومنطقة المساكن الشعبية بالمحافظة، وهم: أيوب حماد إبراهيم حمايل (36 عاماً)، وضياء إسماعيل عبد القادر دويكات (21 عاماً) من بلدة بيتا، وأنور خويرة من منطقة المساكن الشعبية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم ماهر خميس في العشرينيات من عمره، وذلك بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه بمنطقة واد شاهين وسط المدينة.

وفي السياق، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال عدة بنايات في شارع الصف وواد شاهين ببيت لحم، واعتلت أسطحها، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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كما داهمت قوات الاحتلال مناطق عدة ببيت لحم، منها بلدة الخضر ومناطق جبل الموالح ورفيدة وهندازة ومخيم عايدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال الفتاة سوزان سمير عمرو من قرية دير رازح في دورا جنوب الخليل، أثناء تواجدها بالقرب من معسكر المجنونة المقام على أراضي القرية.

وتأتي الاعتقالات تزامناً مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وتجريفها البنية التحتية بالمدينة.

بدورها، ذكرت وزارة الصحة أن 4 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال و9 آخرين بالشظايا، خلال العدوان على مخيم نور شمس بطولكرم.

وحاصرت قوات الاحتلال المخيم عقب اقتحام وأغلقت شارع نابلس وهو الشارع الرئيسي الذي يمر بمدخل المخيم، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما اندلعت مواجهات عنيفة وخاض مقاومون اشتباكات مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال مؤمن نجل النائب فتحي قرعاوي، وذلك بعد اقتحام منزلهم وتحويله إلى ثكنة عسكرية، بينما منعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

وتصدّت المقاومة الفلسطينية لآليات الاحتلال بعبوةٍ شديدة الانفجار في مخيم نور شمس في طولكرم، وسط دعوات شبابية لإعلان النفير والغضب والإضراب الشامل اليوم، تضامناً مع المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #الاعتقالات #الضفة الغربية

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