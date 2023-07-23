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حماس تدعو شعبنا إلى التصدي لمخططات الاحتلال بالأقصى

23 يوليو 2023 . الساعة 15:13 بتوقيت القدس
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دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس أبناء شعبنا في كل المناطق للنفير والتصدي لمخططات الاحتلال بالمسجد الأقصى المبارك نهاية الأسبوع الجاري، ومواجهة العدوان الصهيوني الرامي لتدنيس الأقصى عبر مسيرة الأعلام وإحكام السيطرة عليه وتهديد الهوية الإسلامية فيه، بذريعة الاحتفال بما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وأكد المتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، اليوم الأحد، أن شعبنا المرابط في قمة اليقظة، ولن يصمت أمام مساعي العدو لتحقيق قفزات في مخططاته ضد الأقصى.

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وجدد تحذير الاحتلال من غضبة شعبنا لحماية قدسه وأقصاه والدفاع عنه بأغلى ما يملك.

وأشار حمادة إلى أن معارك البوابات الإلكترونية ومصلى باب الرحمة وغيرها لا تزال ماثلة أمام العدو ليأخذ منها العبرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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