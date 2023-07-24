24 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 24 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1920 وقوع معركة ميسلون بين متطوعين سوريين والجيش الفرنسي، وبدء الانتداب الفرنسي على سوريا.

وقوع معركة ميسلون بين متطوعين سوريين والجيش الفرنسي، وبدء الانتداب الفرنسي على سوريا. 1922 عصبة الأمم المتحدة تقر الانتداب البريطاني على فلسطين؟

عصبة الأمم المتحدة تقر الانتداب البريطاني على فلسطين؟ 1971 وفاة ممدوح صيدم (أبي صبري) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وفاة ممدوح صيدم (أبي صبري) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. 1982 ياسر عرفات يوقع في بيروت وثيقة يعترف تعترف بموجبها منظمة التحرير بكل قرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية.

ياسر عرفات يوقع في بيروت وثيقة يعترف تعترف بموجبها منظمة التحرير بكل قرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية. 1993 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مسجد الإصلاح في قطاع غزة والهجوم يؤدي إلى ارتقاء عشرات الشهداء ووقوع إصابات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مسجد الإصلاح في قطاع غزة والهجوم يؤدي إلى ارتقاء عشرات الشهداء ووقوع إصابات. 1995 عملية استشهادية في (تل أبيب) أدت إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح وتبنت كتائب القسام العملية.

عملية استشهادية في (تل أبيب) أدت إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح وتبنت كتائب القسام العملية. 2002 فشل مفاوضات كامب بديفيد 2 بين سلطات الاحتلال بقيادة يهود باراك ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والتي استمرت أسبوعين.

فشل مفاوضات كامب بديفيد 2 بين سلطات الاحتلال بقيادة يهود باراك ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والتي استمرت أسبوعين. 2007 ليبيا تطلق سراح المتهمين الستة المحكومين بالإعدام في قضية الإيدز.

ليبيا تطلق سراح المتهمين الستة المحكومين بالإعدام في قضية الإيدز. 2014 قوات الاحتلال تقصف مدرسة لـ"الأونروا" في بيت حانون، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنًا وإصابة 200 آخرين وكتائب القسام تنفذ عملية خلف خطوط العدو شرق حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة وتقتل 8 جنود من مسافة صفر.

قوات الاحتلال تقصف مدرسة لـ"الأونروا" في بيت حانون، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنًا وإصابة 200 آخرين وكتائب القسام تنفذ عملية خلف خطوط العدو شرق حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة وتقتل 8 جنود من مسافة صفر. 2019 بوريس جونسون يصبح رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة بعد انتخابه زعيمًا لحزب المحافظين الحاكم خلفًا لتيريزا ماي التي استقالت من مهامها في رئاسة الحزب والحكومة في 24 مايو 2019.

بوريس جونسون يصبح رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة بعد انتخابه زعيمًا لحزب المحافظين الحاكم خلفًا لتيريزا ماي التي استقالت من مهامها في رئاسة الحزب والحكومة في 24 مايو 2019. 2020 افتتاح آيا صوفيا، رسميًّا كمسجدٍ جامع من جديد، وإقامة أوَّل صلاة جُمُعة فيه مُنذُ 86 سنة.

المصدر / فلسطين أون لاين