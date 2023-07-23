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مستوطنون يحرقون مركبة ويعطبون عددًا آخر في رام الله

مستوطنون يحرقون مركبة ويعطبون عددًا آخر في رام الله

23 يوليو 2023 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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مركبات فلسطينية أحرقها مستوطنون- أرشيف

أقدم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، على إحراق مركبة، وإعطاب عدد آخر، بعد تسلّلهم إلى بلدة المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين وصلت للقرية، وقامت بإحراق مركبة تعود لأحد المواطنين، وقاموا بإعطاب إطارات 8 مركبات أخرى.

وكما خطَّ المستوطنون شعارات عنصرية تدعو "لقتل العرب".

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

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ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #اعتداءات المستوطنين #مركبات المواطنين

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