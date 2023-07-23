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كلية الرباط الجامعية تفتح باب القبول للعام الدراسي الجديد

23 يوليو 2023 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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كلية الرباط الجامعية تفتح باب القبول للعام الدراسي الجديد

أعلنت كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد 2023_2024 م.

وقالت الكلية في تصريح وصل ": "أن التخصصات التي سيفتح التسجيل فيها للعام الدراسي الجديد تضم "بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية بمعدل 75%، والدبلوم المتوسط في العلوم الشرطية بمعدل 65%، والدبلوم المتوسط في العلوم الأمنية بمعدل 65%، والدبلوم المتوسط في الحماية المدنية" بمعدل 65% وهو خاص بالفرع العلمي".

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وأوضحت كلية الرباط إلى أن رسوم ساعة البكالوريوس تبلغ 18 دينار أردني، فيما تبلغ رسوم الساعة الدراسية لتخصصات الدبلوم 20 دينار أردني.

وأشارت الكلية أن التسجيل يبدأ يوم الأحد الموافق 23 يوليو الجاري وينتهي بتاريخ يوم الأحد الموافق 6 أغسطس المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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