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بعد انتهاء مرحلة التسجيل

"الرباط" تشرع بالمرحلة الأولى لاختيار الطلاب الجدد

15 اغسطس 2022 . الساعة 19:29 بتوقيت القدس
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شرعت كلية الرباط الجامعية، بالمرحلة الأولى لاختيار الطلاب الجدد المسجلين للعام الدراسي 2022-2023، للالتحاق ببرنامجي "البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية، والدبلوم في "الحماية المدنية، والعلوم الأمنية، والعلوم الشرطة".

وتتمثل المرحلة الأولى باختبار الهيئة الذي يضم فحص "الوزن والطول، وسلامة الشكل، والنطق"، حيث تقدم لها 900 طالب حسب تسلسل التسجيل ممن انطبقت عليهم شروط التسجيل.

وكانت الكلية فتحت باب التسجيل للطلاب الجدد في الأول من أغسطس 2022، وانتهى يوم أمس الأحد.

وأوضح عميد الكلية العميد ركن ياسر منصور، أن الكلية ترصد في نهاية كل مرحلة من مراحل الاختبارات "الدرجات" بمعايير واضحة ودقيقة يتم من خلالها تقييم الطالب.

وأشار منصور إلى أن الكلية تسعي لتحقيق النزاهة والشفافية من خلال هذه الاختبارات بمراقبة لجان يشارك فيها عدد من أجهزة الداخلية المعنية في إطار متابعة سير العمل.

ونوه إلى أنه سيتم استكمال المتبقي من الطلاب المسجلين على دفعات إلى انتهاء جميع الطلبة المسجلين ممن انطبقت عليهم شروط التسجيل.

 وبيّن عميد الكلية أن الطلاب سيخضعون في المراحل القادمة لاختبارات اللياقة البدنية، من ثم "الفحص الطبي" في المديرية العامة للخدمات الطبية؛ لإجراء الفحوصات اللازمة، من ثم سيخضعون لاختبار تحريري، يليه المقابلة الشخصية أمام لجنة مهنية مختصة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الداخلية #كلية الرباط

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