المقاومة بالضفة تستهدف برجًا عسكريًا في رام الله

شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين نفذوا اعتداءات طالت عدة قرى في رام الله ونابلس.

وبحسب مصادر محلية، تمكن مقاومون فلسطينيون من إلقاء عبوة ناسفة محلية الصنع "كوع" تجاه برج عسكري تابع للاحتلال على مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله.

وبالتزامن من ذلك، هاجم مستوطنون قرية المغير شمال شرق رام الله، وأحرقوا مركبة لأحد المواطنين وخطوا شعارات عنصرية.

وفي السياق، اقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال بلدة المغير، واعتقلت الشاب عامر عاطف أبو عليا من منزله، بعد 4 أيام من الإفراج عنه.

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أما في طولكرم، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قفين، وداهمت عدد من منازل المواطنين حيث اعتقلت شاباً فلسطينياً، كما اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الشاب بدوي الداوي عقب اقتحامها بلدة عناتا بالقدس المحتلة.

أيضاً؛ تعمدت قوات الاحتلال تفتيش مركبات المواطنين، والتضييق عليهم على مفرق بلدة حزما شمال شرق القدس.

بدورهم، هاجم مستوطنون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس منازل المواطنين في قريتي عوريف وسالم في نابلس، والمزرعة الغربية في رام الله.

وأشارت مصادر محلية إلى أن جيش الاحتلال أطلق النار باتجاه الشبان الذين تصدوا لهجوم المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين