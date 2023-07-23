23 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 23 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1291 المسلمون يفتحون مدينة بيروت التي كانت تحت السيطرة الصليبية.

المسلمون يفتحون مدينة بيروت التي كانت تحت السيطرة الصليبية. 1829 ويليام بيرت يسجل براءة اختراع الآلة الكاتبة في الولايات المتحدة.

ويليام بيرت يسجل براءة اختراع الآلة الكاتبة في الولايات المتحدة. 1937 اللجنة العربية العليا ترفض اقتراح لجنة (بيل) لتقسيم فلسطين.

اللجنة العربية العليا ترفض اقتراح لجنة (بيل) لتقسيم فلسطين. 1952 حركة الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب تطيح بالنظام الملكي في مصر (ثورة يوليو).

حركة الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب تطيح بالنظام الملكي في مصر (ثورة يوليو). 1960 بدء إرسال التلفزيون السوري من قمة جبل قاسيون في دمشق.

بدء إرسال التلفزيون السوري من قمة جبل قاسيون في دمشق. 1999 ولي عهد المغرب الأمير محمد يتولى الحكم خلفًا لوالده الملك الحسن الثاني.

ولي عهد المغرب الأمير محمد يتولى الحكم خلفًا لوالده الملك الحسن الثاني. 2001 ميجاواتي سوكارنوبوتري تتولى رئاسة إندونيسيا لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في أكبر دولة إسلامية في العالم.

ميجاواتي سوكارنوبوتري تتولى رئاسة إندونيسيا لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في أكبر دولة إسلامية في العالم. 2005 وقوع تفجيرات في شرم الشيخ أدت إلى مقتل 88 شخصًا وجرح أكثر من 200.

وقوع تفجيرات في شرم الشيخ أدت إلى مقتل 88 شخصًا وجرح أكثر من 200. 2014 الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجنديين من لواء المظليين في تفجير عبوة ناسفة شرق خانيونس، وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عنه، م.ع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحصيلة الشهداء تبلغ 652 مواطنًا وجرح 4200 آخرين.

الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجنديين من لواء المظليين في تفجير عبوة ناسفة شرق خانيونس، وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عنه، م.ع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحصيلة الشهداء تبلغ 652 مواطنًا وجرح 4200 آخرين. 2015 وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تعلن اكتشاف كوكب شبيه بالأرض هو كيبلر 452 بي وأطلق عليه أسم كوكب الأرض2.

وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تعلن اكتشاف كوكب شبيه بالأرض هو كيبلر 452 بي وأطلق عليه أسم كوكب الأرض2. 2017 تأسيس الغرفة المشتركة والتي تقوم بتنظيم عمليات المقاومة الفلسطينية.

تأسيس الغرفة المشتركة والتي تقوم بتنظيم عمليات المقاومة الفلسطينية. 2018 اللاعب الألماني التركي مسعود أوزيل يُعلن اعتزاله اللعب دوليًّا بعد عاصفة الانتقادات التي وُجهت له من قبل الصحافة الألمانية بسبب صورة التُقِطت لهُ مع الرئيس التُركي رجب طيب أردوغان.

المصدر / فلسطين أون لاين