الاحتلال يزعم إحباط عملية طعن قرب جنين

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إحباط عملية طعن قرب محافظة جنين، شمال الضفة الغربية، واعتقال منفذها، عقب إطلاق النار في الهواء.

وزعمت قناة "كان" العبرية، أن قوات الاحتلال أحبطت محاولة عملية طعن قرب معبر "جلبوع" العسكري؛ الفاصل بين محافظة جنين والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م.

وادعت القناة أن شاب فلسطيني من سكان جنين ركض باتجاه جنود الاحتلال بمعبر جلبوع -حاجز الجلمة العسكري- حاملًا سكينًا، وردوا (جنود الاحتلال) بإطلاق نار في الهواء واعتقاله، منوهة إلى عدم وقوع إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين