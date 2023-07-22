جمعية تركية تفتتح "متحف فلسطين" في إسطنبول

افتتحت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين (أهلية) "متحف فلسطين" في مدينة إسطنبول التركية.

وقال بيان صدر عن الجمعية اليوم السبت، إن الهدف من المتحف هو "التعريف بتاريخ فلسطين وثقافتها لأبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية والدولة المضيفة وللزوار الذين يقصدون تركيا".

ونقل البيان عن مدير الجمعية، إبراهيم العلي، قوله إن المتحف "يعتبر بانوراما تاريخية تغطي تاريخ فلسطين منذ الفتح الإسلامي (636) وحتى معركة سيف القدس (2021)، مرورًا بالمراحل الثورية المتعددة والقرارات الدولية التي تعلقت بقضيتها".

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وأوضح العلي أن المتحف يسلط الضوء على التراث الثقافي والفني الفلسطيني والآثار التاريخية ومعالم فلسطين، وجغرافيتها، ونكبتها، وتضحيات الشعب الفلسطيني.

ويحتوي المتحف على معروضات ترمز إلى الحياة الريفية والبدوية والمدنية في فلسطين، بالإضافة إلى أقسام مخصصة للأدباء والمثقفين الفلسطينيين.

واعتبر العلي أن هذا المتحف "يسهم في زيادة الوعي بالقضية الفلسطينية والتراث الفلسطيني من خلال تقديم تجربة تعليمية وثقافية غنية لزواره" وفق قوله.

يحتوي المتحف أيضًا على سوق يطلق عليه اسم "باب السلسلة"، نسبةً إلى السوق الشهير في مدينة القدس، حيث يتم عرض العديد من المواد الدراسية والأدوات التي تعكس تاريخ فلسطين وثقافتها.

وتضم المرافق أيضًا قاعة سينما تعرض أفلام كرتون وأفلام قصيرة حول القضية الفلسطينية وتاريخها وجغرافيتها للأطفال والكبار على حد سواء.











المصدر / فلسطين أون لاين