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"القسّام" تنشر فيديو يوضح كيف قُتل النقيب "ديمتري" خلال معركة "العصف المأكول"

22 يوليو 2023 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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"القسّام" تنشر فيديو حول قتل النقيب "ديمتري" خلال معركة "العصف المأكول"

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، فيديو حول إحدى عملياتها النوعية في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، خلال معركة "العصف المأكول"، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال.

وقالت عبر موقعها الإلكتروني: "في مثل هذا اليوم 22 يوليو، وقبل أعوام وفي تمام الساعة: 19:30 تمكنت كتائب القسام من قنص النقيب "ديمتري لافيناس" قائد سرية مدرعات وأصابته إصابةً قاتلة شمال بيت حانون".

ونشر القسام مقطع فيديو يوثق إصابة النقيب "ديمتري" برصاص قناص، خلال إطلاقه النار بشكل عشوائي على منازل المواطنين، ليعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتله فيما بعد جراء الإصابة القاتلة التي تسببت في بتر إحدى يديه.

 

وبعد العملية بيوم أي بتاريخ 23/7/2014 نشر الاحتلال صورة أحد جنوده وهو النقيب "ديمتري" 26 عاماً، معترفاً أنه قتل برصاص قناص فلسطيني على حدود غزة.

كما نفذ القسام خلال المعركة عشرات العمليات كان من ضمنها عمليات القنص النوعية، وتمكنت من قنص 28 جندياً للاحتلال، واعترف الاحتلال بمقتل وإصابة عدد من جنوده في عمليات القنص.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مقتل جندي #الجنود الأسرى #القسام #العصف المأكول

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