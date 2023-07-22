الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين شرق بيت لحم

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22 يوليو 2023 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة شبان من منطقة العبيات شرق بيت لحم في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يزن شادي عبيات (18 عاما)، وإبراهيم عوض عبيات (19 عاما)، ومحمد محمود عبيات، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

ومن الجدير ذكره؛ أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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