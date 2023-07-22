مئات جنود الاحتياط في جيش الاحتلال يعلنون إنهاء خدمتهم

قالت وسائل إعلام عبرية، أن أعداداً كبيرة من جنود الاحتياط ينضمون إلى رافضي الخدمة في الجيش، والغالبية الكبرى من سلاح الجو احتجاجًا على قانون الإصلاح القضائي الذي تروج له حكومة "نتنياهو".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن نحو 1142 جندي احتياط في سلاح جو الاحتلال أرسلوا رسالة إلى رئيس الأركان "هرتسي هاليفي" ووزير الجيش "يؤآف غالانت".



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ونقلت الإذاعة العبرية رسالة الجنود، وقالوا: "التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة للغاية سيؤدي إلى خيار وقف التطوع في الاحتياط".

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن الموقعين على الرسالة هم 422 طيار نشط في سلاح الجو و173 مشغل للطائرات المسيرة وآخرين.

من جهتهم وصف المراسلين العسكريين في القنوات العبرية ان هذا القرار بمثابة زلزال يضرب الجيش، مشيرين الى ان ذلك سيفقده الاستعداد للحرب.

المصدر / وكالات