رد المدرب الإيطالي سباليتي على عرض الأهلي السعودي

كشفت مصادر صحفية فرنسية، اليوم الجمعة، أنّ المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي قد رفض العرض المقترح إليه من مسؤولي نادي أهلي جدة السعودي لتدريب الفريق، على الرغم من ضخامة قيمته المادية.



وفي معرض تفسيرها لهذا الرفض من سباليتي، ذكر موقع "فوت ميركاتو" من خلال أحد صحفيه المختصين في أخبار الميركاتو، سانتي أونا، أنّ مدرب نابولي السابق ارتأى الركون للراحة بعد سنوات من العمل المتواصل داخل الميادين، كلّلها الموسم الماضي بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي مع نادي الـ"بارتينوبي" للمرة الأولى منذ 30 عامًا في إنجاز تاريخي.



ويأتي هذا الرفض بشكل مفاجئ للتوقعات، لا سيما بعد خروج عدد من التقارير التي تؤكد إعطاء سباليتي موافقته الشفهية لمسؤولي "الراقي" بتولّي تدريب فريقهم، العائد إلى الدوري السعودي الممتاز "دوري روشن"، بعد موسم واحد في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو".



وعقّب المصدر على سبب آخر لا يقلّ أهمية، وهو بمثابة "المخطّط" الذي يعتمده سباليتي تحضيرًا لعودته إلى الساحة التدريبية في الموسم بعد القادم، لكونه صرّح بأنّه يودّ الابتعاد عن ميادين الكرة لمدة عام كامل بهدف استرجاع الأنفاس.



ويتمثّل مخطّط سباليتي (64 عامًا) في استغلال حالة الإعجاب التي يحظى بها من قبل المدير الرياضي الجديد لنادي يوفنتوس، كريستيانو جيونتولي، لتولّي منصب المدير الفني لفريق "السيدة العجوز" انطلاقًا من موسم 2024-2025، خلفًا لماسيميليانو أليغري، الذي لا يحظى بإجماع الجماهير.



وتبدو فكرة تولي تدريب الـ"يوفي" محفّزة لسباليتي الذي دأب على تدريب كبار الـ"كالتشيو"، بعدما أشرف في السنوات الماضية على العارضة الفنية لأندية روما وإنتر ميلان ونابولي، وهو ما أكسبه رصيدًا ثريًا من الخبرة.



من جهة أخرى، ذكرت مصادر شبكة "سكاي سبورتس" أنّ ممثلي النادي السعودي قدّموا عرضًا على الطاولة قيمته 40 مليون جنيه إسترليني وعقد لمدة عامين إلى مدرب نادي فولهام الإنجليزي، البرتغالي ماركو سيلفا، لإقناعه بتدريب الفريق.

المصدر / فلسطين اونلاين