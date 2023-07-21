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شهيد وإصابة خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

21 يوليو 2023 . الساعة 17:09 بتوقيت القدس
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الشهيد الفتى محمد فؤاد البايض (17 عامًا)

استشهد فتى وأصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أم صفا شمال رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطن متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في قرية أم صفا، حيث وصلت إصابتان خطيرتان بالرأس والبطن إلى المستشفى الإشاري، قبل أن يعلن عن استشهاد أحدهما.

وذكرت مصادر محلية أن الفتى محمد فؤاد البايض (17 عامًا) هو الشهيد الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

كما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال وقنابل الصوت والغاز السام خلال المواجهات المندلعة في القرية.

وتشهد قرية أم صفا هجوما متواصلا من المستوطنين منذ أسابيع، تمثل بإحراق منازل ومركبات المواطنين، بالإضافة لإطلاق الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويوم الجمعة الماضي، تمكن أهالي قرية أم صفا من إزالة البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون على أراضي القرية قبل أسبوعين.

واندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال اليوم الجمعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، تخللها تفجير عبوة محلية الصنع في قوة إسرائيلية شمال الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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