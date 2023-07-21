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بالصور حشود المصلين تلبي نداء "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

21 يوليو 2023 . الساعة 08:11 بتوقيت القدس
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 أدت حشود كبيرة صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة الفجر العظيم للتأكيد على إسلامية المسجد ورفض مخططات الاحتلال التهويدية فيه.

وأمّ الأقصى المبارك، آلاف المصلين من مدينة القدس والأراضي المحتلة عام 1948، ومن استطاع الوصول للمسجد من أهالي الضفة الغربية.

وشهدت باحات الأقصى بعد صلاة الفجر حلقات الذكر والصلاة على الرسول، تقديم الضيافة من مشروبات ساخنة للمصلين والإفطارات الجماعية.

وتعمدت قوات الاحتلال عرقلة المصلين المتوافدين لتأدية صلاة الفجر بالمسجد الأقصى المبارك من جهة باب حطة، وأبواب المسجد الأقصى والتضييق عليهم.

وتتواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والاستجابة لدعوات نداء الفجر العظيم.

ويهدد المسجد الأقصى المبارك خطر كبير، في ظل تغول ما تسمى جماعات الهيكل بالإجرام بحق الأقصى، إضافة لمخططات التقسيم الزماني والمكاني اللواتي يحاول الاحتلال تمريرهن، وفرضهن كوقائع جديدة في المسجد المبارك.

وأمام هذا الخطر الكبير المحدق، تتواصل دعوات الحشد والرباط لحماية المسجد المبارك، وللتأكيد على هويته الإسلامية، ورفض كامل مخططات الاحتلال لتقسيمه أو تهديده.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #الفجر العظيم

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