فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قتيلان في إطلاق نار بالمثلث الجنوبي بالداخل المحتل

عملية طعن مستوطن في القدس المحتلة

العواودة: السلطة تواصل عنجهية الاعتقال السياسي لإخفاء فشلها

الاحتلال يعتقل الناشط الهريني عقب اقتحام منزله جنوب الخليل

الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 وأسماء أوائل الطلبة

مصرع 15 شخصًا صعقًا بالكهرباء في الهند خلال احتجاجهم على مقتل عامل بالطريقة ذاتها

أبو ندى لـ"فلسطين": "التعليم" بمواردها الشحيحة نجحت في إتمام عرس الثانوية العامة

مستوطنان يقتحمان أراضي كنيسة بالقدس المحتلة ويعلنان البقاء فيها

رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين

حماس تهنّئ المتفوقين والناجحين في الثانوية العامَّة

قتيلان في إطلاق نار بالمثلث الجنوبي بالداخل المحتل

20 يوليو 2023 . الساعة 18:52 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

قتل شخصان في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم الخميس، على مدخل قرية كفر برا في منطقة المثلث الجنوبي بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر طبية أن الإسعافات الأولية حاولت إنعاش شخصين في الثلاثينات من العمر وهما بحالة حرجة، قبل أن يعلن عن وفاة المصابين متأثرين بجراحهما.

ولم تعرف هوية القتيلين بعد، ولا الدوافع الكامنة وراء ارتكاب الجريمة.

اقرأ أيضا: مقتل 37 فلسطينيًّا في 117 عملًا إجراميًّا بالداخل المحتل خلال يونيو

وعثر لاحقا على سيارة مشتعلة وتتصاعد منها ألسنة اللهب في المنطقة الواقعة بين كفر قاسم وكفر برا، وسط شبهات بأن الجناة استخدموها في تنفيذ الجريمة.

 

المصدر / وكالات
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#الداخل المحتل #المثلث الجنوبي #جرائم الداخل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة