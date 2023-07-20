قتيلان في إطلاق نار بالمثلث الجنوبي بالداخل المحتل

قتل شخصان في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم الخميس، على مدخل قرية كفر برا في منطقة المثلث الجنوبي بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر طبية أن الإسعافات الأولية حاولت إنعاش شخصين في الثلاثينات من العمر وهما بحالة حرجة، قبل أن يعلن عن وفاة المصابين متأثرين بجراحهما.

ولم تعرف هوية القتيلين بعد، ولا الدوافع الكامنة وراء ارتكاب الجريمة.

اقرأ أيضا: مقتل 37 فلسطينيًّا في 117 عملًا إجراميًّا بالداخل المحتل خلال يونيو

وعثر لاحقا على سيارة مشتعلة وتتصاعد منها ألسنة اللهب في المنطقة الواقعة بين كفر قاسم وكفر برا، وسط شبهات بأن الجناة استخدموها في تنفيذ الجريمة.

المصدر / وكالات