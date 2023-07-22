22 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 22 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1896 صدور العدد الأول من "صحيفة الشام" في دمشق، وقد ظلّت الصحيفة تُصدر حتى عام 1908 عندما توقفت عن الصدور.

صدور العدد الأول من "صحيفة الشام" في دمشق، وقد ظلّت الصحيفة تُصدر حتى عام 1908 عندما توقفت عن الصدور. 1946 مصرع 91 شخصًا من العرب والبريطانيين واليهود إثر تفجير منظمة أرغون الإرهابية فندق الملك داود بمدينة القدس في عهد الانتداب البريطاني.

مصرع 91 شخصًا من العرب والبريطانيين واليهود إثر تفجير منظمة أرغون الإرهابية فندق الملك داود بمدينة القدس في عهد الانتداب البريطاني. 1952 تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة أحمد نجيب الهلالي، واستمرت بعملها لمدة ساعات فقط وذلك بسبب قيام ثورة 23 يوليو في تلك الليلة، وكانت بذلك أقصر الحكومات عمرًا في مصر.

تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة أحمد نجيب الهلالي، واستمرت بعملها لمدة ساعات فقط وذلك بسبب قيام ثورة 23 يوليو في تلك الليلة، وكانت بذلك أقصر الحكومات عمرًا في مصر. 1987 إطلاق النار على رسام الكاريكاتير الفلسطيني الشهير ناجي العلي في لندن وإصابته بجراح خطيرة.

إطلاق النار على رسام الكاريكاتير الفلسطيني الشهير ناجي العلي في لندن وإصابته بجراح خطيرة. 1990 إسرائيل تضع حجر أساس لبناء أول مستعمرة في جنوب لبنان.

إسرائيل تضع حجر أساس لبناء أول مستعمرة في جنوب لبنان. 2002 طائرات الاحتلال تغتال الشيخ صلاح شحادة قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام، إثر قصف مكان وجوده في حي الدرج بمدينة غزة واستشهاد 16 مواطنًا آخرين وإصابة نحو 150.

طائرات الاحتلال تغتال الشيخ صلاح شحادة قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام، إثر قصف مكان وجوده في حي الدرج بمدينة غزة واستشهاد 16 مواطنًا آخرين وإصابة نحو 150. 2003 معركة مخبأ عدي وقصي في الموصل بين 200 جندي أمريكي وعدي وقصي ومصطفى أبناء الرئيس السابق صدام حسين.

معركة مخبأ عدي وقصي في الموصل بين 200 جندي أمريكي وعدي وقصي ومصطفى أبناء الرئيس السابق صدام حسين. 2006 تواصل الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان وسط ارتقاء عشرات الشهداء ووقوع إصابات وحزب الله يقصف مواقع الاحتلال في شمال فلسطين بـ160 صاروخًا.

تواصل الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان وسط ارتقاء عشرات الشهداء ووقوع إصابات وحزب الله يقصف مواقع الاحتلال في شمال فلسطين بـ160 صاروخًا. 2014 كتائب القسام تقنص النقيب "ديمتري لافيناس" قائد سرية مدرعات، وتُصيبه إصابة قاتلة شمال بيت حانون.

كتائب القسام تقنص النقيب "ديمتري لافيناس" قائد سرية مدرعات، وتُصيبه إصابة قاتلة شمال بيت حانون. 2015 جامعة برمنغهام تُعلن عُثورها على مخطوطةٍ قُرآنيَّةٍ ترجع إلى العصر النبوي، بعد أن كانت قد دُمجت بالخطأ مع مخطوطةٍ أُخرى طيلة سنوات.

جامعة برمنغهام تُعلن عُثورها على مخطوطةٍ قُرآنيَّةٍ ترجع إلى العصر النبوي، بعد أن كانت قد دُمجت بالخطأ مع مخطوطةٍ أُخرى طيلة سنوات. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 15 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 617 ألف حالة وفاة وحوالي ثمانية ملايين ونصف المليون حالة تماثلت للشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين