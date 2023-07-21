21 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 21 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1933 سلطات الانتداب البريطاني تفتح ميناء حيفا أمام هجرة اليهود إلى فلسطين.

سلطات الانتداب البريطاني تفتح ميناء حيفا أمام هجرة اليهود إلى فلسطين. 1948 الطائرات الإسرائيلية تقصف عدة أيام قرى إجزم وجبع وعين غزال شمال فلسطين المحتلة عام 1948 وارتقاء ما يزيد على 100 شهيد وأسر المئات.

الطائرات الإسرائيلية تقصف عدة أيام قرى إجزم وجبع وعين غزال شمال فلسطين المحتلة عام 1948 وارتقاء ما يزيد على 100 شهيد وأسر المئات. 1969 وصول رائد الفضاء الأمريكي نيل آرمسترونج إلى سطح القمر ليكون بذلك أول إنسان يصل إليه.

وصول رائد الفضاء الأمريكي نيل آرمسترونج إلى سطح القمر ليكون بذلك أول إنسان يصل إليه. 1970 نهاية العمل في السد العالي بعد 11 عامًا من بدء البناء.

نهاية العمل في السد العالي بعد 11 عامًا من بدء البناء. 1973 فريق اغتيال إسرائيلي يقتل نادلًا مغربيًا في مدينة ليلهامر النرويجية ظنًا منهم أنه القيادي الفلسطيني علي حسن سلامة (قضية ليلهامر).

فريق اغتيال إسرائيلي يقتل نادلًا مغربيًا في مدينة ليلهامر النرويجية ظنًا منهم أنه القيادي الفلسطيني علي حسن سلامة (قضية ليلهامر). 1986 رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي شمعون بيريس يقوم بأول زيارة علنية له إلى المغرب.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي شمعون بيريس يقوم بأول زيارة علنية له إلى المغرب. 2004 إصابة السياسي الفلسطيني نبيل عمرو بأعيرة نارية في ساقه من قبل ملثمين بالقرب من منزله.

إصابة السياسي الفلسطيني نبيل عمرو بأعيرة نارية في ساقه من قبل ملثمين بالقرب من منزله. 2006 تواصل الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان وصواريخ حزب الله تجرح 20 إسرائيليًا بينهم 4 في حال الخطر.

تواصل الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان وصواريخ حزب الله تجرح 20 إسرائيليًا بينهم 4 في حال الخطر. 2008 إلقاء القبض على رادوفان كاراديتش زعيم جمهورية صرب البوسنة الأسبق والمطلوب للمحكمة الجنائية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا وذلك للمحاكمة في جرائم حرب قام بها في البوسنة ضد المسلمين.

إلقاء القبض على رادوفان كاراديتش زعيم جمهورية صرب البوسنة الأسبق والمطلوب للمحكمة الجنائية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا وذلك للمحاكمة في جرائم حرب قام بها في البوسنة ضد المسلمين. 2014 جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة، وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 550 شهيدًا وعدد الجرحى يصل إلى 3300 جريح وكتائب القسام تقتل 20 جنديًا إسرائيليًا في كمان وعمليات تسلل.

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة، وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 550 شهيدًا وعدد الجرحى يصل إلى 3300 جريح وكتائب القسام تقتل 20 جنديًا إسرائيليًا في كمان وعمليات تسلل. 2014 مجزرة عائلة أبو جامع: العدو الصهيوني ينفذ مجزرة مروعة بقصف عائلة أبو جامع في خان يونس فاستشهد 26 ضحية من أبناء العائلة.

مجزرة عائلة أبو جامع: العدو الصهيوني ينفذ مجزرة مروعة بقصف عائلة أبو جامع في خان يونس فاستشهد 26 ضحية من أبناء العائلة. 2022 فوز دروبادي مورمو من حزب بهاراتيا جاناتا بالانتخابات الرئاسية الهندية بنسبة 64.03%، لتصبح ثاني امرأة تشغل هذا المنصب بعد براتيبا باتيل.

المصدر / فلسطين أون لاين