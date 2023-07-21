21 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 21 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1933 سلطات الانتداب البريطاني تفتح ميناء حيفا أمام هجرة اليهود إلى فلسطين.
- 1948 الطائرات الإسرائيلية تقصف عدة أيام قرى إجزم وجبع وعين غزال شمال فلسطين المحتلة عام 1948 وارتقاء ما يزيد على 100 شهيد وأسر المئات.
- 1969 وصول رائد الفضاء الأمريكي نيل آرمسترونج إلى سطح القمر ليكون بذلك أول إنسان يصل إليه.
- 1970 نهاية العمل في السد العالي بعد 11 عامًا من بدء البناء.
- 1973 فريق اغتيال إسرائيلي يقتل نادلًا مغربيًا في مدينة ليلهامر النرويجية ظنًا منهم أنه القيادي الفلسطيني علي حسن سلامة (قضية ليلهامر).
- 1986 رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي شمعون بيريس يقوم بأول زيارة علنية له إلى المغرب.
- 2004 إصابة السياسي الفلسطيني نبيل عمرو بأعيرة نارية في ساقه من قبل ملثمين بالقرب من منزله.
- 2006 تواصل الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان وصواريخ حزب الله تجرح 20 إسرائيليًا بينهم 4 في حال الخطر.
- 2008 إلقاء القبض على رادوفان كاراديتش زعيم جمهورية صرب البوسنة الأسبق والمطلوب للمحكمة الجنائية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا وذلك للمحاكمة في جرائم حرب قام بها في البوسنة ضد المسلمين.
- 2014 جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة، وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 550 شهيدًا وعدد الجرحى يصل إلى 3300 جريح وكتائب القسام تقتل 20 جنديًا إسرائيليًا في كمان وعمليات تسلل.
- 2014 مجزرة عائلة أبو جامع: العدو الصهيوني ينفذ مجزرة مروعة بقصف عائلة أبو جامع في خان يونس فاستشهد 26 ضحية من أبناء العائلة.
- 2022 فوز دروبادي مورمو من حزب بهاراتيا جاناتا بالانتخابات الرئاسية الهندية بنسبة 64.03%، لتصبح ثاني امرأة تشغل هذا المنصب بعد براتيبا باتيل.
المصدر / فلسطين أون لاين