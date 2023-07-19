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بكيرات: آن الأوان لمشروع إسلامي عربي فلسطيني لتحرير المسجد الأقصى

19 يوليو 2023 . الساعة 21:02 بتوقيت القدس
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حذَّر نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات من مخطَّطات خطيرة للاحتلال في القدس، بهدف تقديم المدينة المقدَّسة كعاصمة للكيان الصهيوني.

وأكد بكيرات في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن القدس أمام مشروع احتلالي ولا يمكن إيقافه إلا بمشروع عربي إسلامي فلسطيني، يتناغم في الرؤية والهدف لتحرير المسجد الأقصى.

وتابع "آن الأوان للحاضنة العربية أن يكون لها مشروع على رأس أولوياته المسجد الأقصى وحماية أهل القدس".

وكما دعا بكيرات لاتخاذ خطوات عملية لحماية المقدسيين قرارات الإبعاد، مشيراً إلى أن إبعاده عن المسجد الأقصى يجري مع المقدسيين أينما وجدوا.

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وأوضح أن قرارات الإبعاد هدفها أن تكون جسراً لبقية القرارات الجائرة من قِبل الاحتلال التي تستهدف الشخصيات المقدسية والمرابطين.

ونبَّه بكيرات إلى وجود هجمة صهيونية يومية بحق المرابطين المقدسيين ليخلق الاحتلال فراغًا في مدينة القدس.

وشدَّد على أن المقدسيين لن يفارقوا مدينة القدس إلا بعد مفارقة الروح عن الجسد.

وأشار إلى أن إبعاد الشخصيات المسؤولة في القدس، هو ضربة لمؤسسة الأوقاف الإسلامية وإنهاء لدورها في المدينة المقدَّسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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