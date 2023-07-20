20 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 20 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1944 نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال قادها الضابط في الجيش كلاوس شتاوفنبرج.

نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال قادها الضابط في الجيش كلاوس شتاوفنبرج. 1949 توقيع اتفاقية هدنة بين الكيان العبري وسوريا.

توقيع اتفاقية هدنة بين الكيان العبري وسوريا. 1951 اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول وهو في طريقة إلى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس.

اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول وهو في طريقة إلى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس. 1953 انعقاد أول مؤتمر لوزراء المال والاقتصاد العرب في مدينة شتورة اللبنانية، واستمر حتى 10 أغسطس.

انعقاد أول مؤتمر لوزراء المال والاقتصاد العرب في مدينة شتورة اللبنانية، واستمر حتى 10 أغسطس. 1961 الكويت تنضم إلى جامعة الدول العربية.

الكويت تنضم إلى جامعة الدول العربية. 1974 الجيش التركي يغزو الجزء الشمالي من جزيرة قبرص بعد تسعة أيام من الانقلاب العسكري الموالي لليونان.

الجيش التركي يغزو الجزء الشمالي من جزيرة قبرص بعد تسعة أيام من الانقلاب العسكري الموالي لليونان. 1994 وزير خارجية الاحتلال شمعون بيريس يقوم بزيارة إلى الأردن وهي أرفع زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي إلى الأردن.

وزير خارجية الاحتلال شمعون بيريس يقوم بزيارة إلى الأردن وهي أرفع زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي إلى الأردن. 2004 الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى وبأغلبية ساحقة قرارًا يطالب (إسرائيل) بتفكيك معظم أجزاء الجدار العازل الذي أنشأته في الضفة الغربية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى وبأغلبية ساحقة قرارًا يطالب (إسرائيل) بتفكيك معظم أجزاء الجدار العازل الذي أنشأته في الضفة الغربية. 2014 مجزرة حي الشجاعية: استشهد فيها 290 فلسطينيًا برصاص وصواريخ العدو المجرم وصدت كتائب القسام والمقاومة الهجوم البري الصهيوني وفجرت حقل ألغام بقوة للاحتلال وقتلت 14 منهم وإصابة قائد لواء غولاني وأسرت الجندي شاؤول أرون.

مجزرة حي الشجاعية: استشهد فيها 290 فلسطينيًا برصاص وصواريخ العدو المجرم وصدت والمقاومة الهجوم البري الصهيوني وفجرت حقل ألغام بقوة للاحتلال وقتلت 14 منهم وإصابة قائد لواء غولاني وأسرت الجندي شاؤول أرون. 2014 كتائب القسام تقصف مطار بن غوريون الصهيوني بالصواريخ، فتوقفت الرحلات الجوية إلى (تل أبيب) 48 ساعة فكان نصرًا حققته المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام في معركة العصف المأكول.

كتائب القسام تقصف مطار بن غوريون الصهيوني بالصواريخ، فتوقفت الرحلات الجوية إلى (تل أبيب) 48 ساعة فكان نصرًا حققته المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام في معركة العصف المأكول. 2021 مركبة نيو شيبرد تقوم بأول رحلة مأهولة، وعلى متنها أربعة ركاب، فيما يُعد أول رحلة فضائية تجارية.

مركبة نيو شيبرد تقوم بأول رحلة مأهولة، وعلى متنها أربعة ركاب، فيما يُعد أول رحلة فضائية تجارية. 2022 موجة حر شديدة تجتاح أوروبا وتؤدي إلى اندلاع حرائق غابات، ووفاة أكثر من 3600 شخصًا.

المصدر / فلسطين أون لاين