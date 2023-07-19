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فضائية الأقصى تعرض فيلم مهندس العبوات في جنين الشهيد القسامي علي الغول

19 يوليو 2023 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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مهندس العبوات في جنين الشهيد علي الغول

أعلنت قناة الأقصى الفضائية عن عرض فيلم مهندس العبوات الشهيد القسامي البطل علي الغول، وذلك اليوم الأربعاء الساعة الـ7:00 مساءً عبر شاشتها. 

ويتحدث الفيلم بطولات الشهيد القسّامي علي الغول، وعن مسيرته الجهادية، مستضيفًا عددًا من أقاربه وعددًا آخر من مقاومي القسّام. 

وفي الثالث من يوليو الحالي زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية، أحد فرسانها الميامين الشهيد علي هاني الغول في مخيم جنين.

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وقالت كتائب القسام في بيان لها،: "إن الشهيد "الغول" ارتقى خلال تنفيذ كمين محكم لجنود الاحتلال أثناء محاولتهم الدخول إلى مخيم جنين".

وأضافت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قناة الأقصى #مخيم جنين #الضفة الغربية #علي الغول #مهندس العبوات

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