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أحد أبطال القسام في جنين

بالفيديو فيلم وثائقي حول مهندس العبوات علي الغول

17 يوليو 2023 . الساعة 18:27 بتوقيت القدس
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فيلم وثائقي حول مهندس العبوات علي الغول

لا تزال حكايات البطولة التي قدمها الشهيد القسامي علي الغول، تتكشف يوماً بعد يوم، ويسلط فيلم وثائقي الضوء على جانب من حكاية هذا البطل ومهندس العبوات في جنين.

ويتحدث الفيلم الوثائقي عن حياة القسامي البطل علي الغول، والذي ارتقى في 03 تموز/ يوليو الجاري، خلال تصديه لاقتحام الاحتلال في جنين.

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية، أحد فرسانها الميامين الشهيد علي هاني الغول في مخيم جنين.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، إن الشهيد “الغول” ارتقى خلال تنفيذ كمين محكم لجنود الاحتلال، أثناء محاولتهم الدخول إلى مخيم جنين.

وأضافت الكتائب: “ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وخلال العدوان على جنين، أوعزت كتائب القسّام بالضفة لمجاهديها وخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس، بضرب المحتل في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة.

وأكدت على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الاحتلال، ولجم عدوانه على جنين ومخيمها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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