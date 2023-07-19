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مستوطنو "حرميش" يختطفون أسيرًا محررًا من قباطية

19 يوليو 2023 . الساعة 08:42 بتوقيت القدس
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مستوطنو "حرميش" يختطفون أسيرًا محررًا من قباطية

في سابقة خطيرة، اختطف مستوطنو "حرميش" غرب بلدة يعبد جنوب جنين، الليلة الماضية، أسيراً محرراً من بلدة قباطية.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين اختطفوا الأسير المحرر ماهر ساطي أبو الرب من قباطية بعد الاعتداء عليه أثناء مروره بالقرب من المستوطنة على الشارع الرئيس الرابط بين جنين وطولكرم بالقرب من يعبد.

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وأضافت المصادر أن المستوطنين بعد اختطافهم للأسير المحرر أبو الرب قاموا بتسليمه لقوات الاحتلال المتواجدة بالمكان.

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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