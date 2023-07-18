ضبط 11.5 فرش حشيش وحبوبًا مخدرة في غزة

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرطة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، ضبط 11.5 فرش حشيش وحبوبًا مخدرة واعتقال أربعة مشتبه بهم.

وأفادت مكافحة المخدرات في بيان، أنها ضبطت 11 فرشًا ونصف الفرش من الحشيش، بالإضافة إلى 80 حبة مخدرة من نوع "روتانا" خلال مهمتين منفصلين في محافظتي غزة ورفح جنوب القطاع.

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وأشار مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة غزة الرائد منتصر مدوخ، إلى أن قسمي المكافحة في مركزي "الرمال والشاطئ" تمكنا من ضبط 5 فروش حشيش خلال كمين في منطقة اختصاص رفح.

ولفت إلى أنه خلال الكمين تم توقيف ثلاثة مشتبهين على ذمة القضية، وهم المدعو (س، س)، والمدعو (م، س)، والمدعو (ل، م).

كما تمكنت مكافحة المخدرات بمحافظة غزة من ضبط 6 فروش ونصف الفرش من الحشيش بالإضافة إلى ضبط 80 حبة مخدرة من نوع روتانا خلال مهمة تفتيش منزل المُروج (م، د) في منطقة الزيتون.

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وأكدت مكافحة المخدرات على أنها أحالت الموقوفين الأربعة على ذمة القضيتين، وكافة المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

ويُعد انتشار آفة المخدرات في قطاع غزة أحد التحديات التي تُواجهها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في ظل نقص أجهزة الكشف المبكر المعروفة عالميًا X-Ray نتيجة تعنت الاحتلال بإدخالها.

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وتبذل الجهات الأمنية المختصة جهودًا مضنية لضبط المخدرات واعتقال مروجيها وتقديمهم للعدالة وفق الأصول، بهدف تخليص المجتمع من آفة المخدرات والسُموم.

المصدر / فلسطين أون لاين