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تعرضا للتعذيب والاعتداء

الإفراج عن رئيس مجلس طلبة بيرزيت وعضو مؤتمر المجلس من سجون السلطة

18 يوليو 2023 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
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الإفراج عن رئيس مجلس طلبة بيرزيت وعضو مؤتمر المجلس من سجون السلطة

أفرجت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الثلاثاء، عن الطالبين بجامعة بيرزيت، عبد المجيد حسن رئيس مجلس الطلبة في الجامعة، وعضو مجلس اتحاد الطلبة يحيى فرح قاسم، بعد اعتقالهما لمدة شهر.

وأفادت مصادر عائلية أن أجهزة أمن السلطة أفرجت عن رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن بعد 30 يوما من الاعتقال، والطالب في جامعة بيرزيت عضو مؤتمر مجلس الطلبة يحيى فرح قاسم بعد 36 يوما من الاعتقال في سجن أريحا.

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 وتعرض قاسم في سجن أريحا، للتعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقاله لدى جهاز المخابرات العامة، فيما سبق أن دعت مجموعة محامون من أجل العدالة للإفراج عن الطالب قاسم بشكل فوري، محذرة من استمرار توقيفه ورفض الإفراج عنه في ظل ما ظهر على جسده من تعذيب.

كما تعرض عبد المجيد حسن للاعتداء العنيف وقت اعتقاله من أمام منزله، عشية تشكيل مجلس اتحاد الطلبة والإعلان عنه رئيسا للمجلس بعد فوز الكتلة الإسلامية بانتخابات مجلس اتحاد الطلبة.

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وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق الطلبة الجامعيين، فيما يعتصم طلبة جامعة بيرزيت داخل أسوار الجامعة منذ شهر، رفضاً لسياسة الاعتقال السياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بيرزيت #اتحاد الطلبة #عبد المجيد حسن #رئيس مجلس الطلبة #يحيى قاسم

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