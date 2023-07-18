لبناني يقتحم مصرفاً وبيده قنبلة للمطالبة بأمواله

اقتحم مواطن لبناني حاملا قنبلة، اليوم الثلاثاء، مصرف "الاعتماد" في بلدة شحيم بمنطقة الشوف (شرق)، مطالبا بحصوله على وديعته المالية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن أحد المودعين اقتحم بنك "الاعتماد" في بلدة شحيم، ودخل إلى المصرف وهو يحمل قنبلة يدوية، مطالبا بوديعته البالغة 35 ألف دولار.

وأوردت أن قوى الأمن فرضت طوقا أمنيا حول المصرف، "فيما تجري مفاوضات واتصالات لتطويق الحادث وذيوله"، وفق الوكالة، مشيرة إلى أنه وحتى الساعة (10:12 ت.غ)، لم يصدر تعليق رسمي من السلطات اللبنانية، أو إدارة البنك بشأن الواقعة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لمدة أسبوع، رفضا لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.

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وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.

ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالعملة المحلية الليرة.

ويعاني اللبنانيون منذ 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

المصدر / وكالات