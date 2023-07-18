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الشيخ رائد صلاح يزور مخيم جنين برافقه وفدٌ من الداخل المحتل

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الشيخ رائد صلاح يزور مخيم جنين برافقه وفدٌ من الداخل المحتل

18 يوليو 2023 . الساعة 12:51 بتوقيت القدس
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الشيخ رائد صلاح (أرشيف)

زار الشيخ رئد صلاح برفقة وفد من لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية وقيادات الداخل الفلسطيني المحتل، أمس الإثنين، مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ الشيخ صلاح والوفد المُرافق له، تفقّدوا المنازل المتضررة في مخيم جنين جراء عدوان الاحتلال الأخير، وزاروا قبور الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال.

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وشنّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا عسكريًّا بريًّا وجويًّا، على مخيم جنين في الثالث من يوليو الجاري، واستمر لمدة يومين، وُصف بـ"الأضخم" منذ عام 2002.

وارتقى خلال عدوان الاحتلال 12 شهيدًا، بينهم خمسة أطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 140 فلسطينيًّا، بينهم نحو 30 إصابة حرجة، كما تم تدمير البنية التحتية والمباني والطرقات وشبكات المياه والاتصال.

وشهدت جنين ومخيمها مقاومة بطولية وتصدٍّ لعدوان الاحتلال ومواجهته بالاشتباك والكمائن والعبوات المتفجرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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