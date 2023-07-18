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مسيرات عارمة بـ(إسرائيل) ومتظاهرون يغلقون وزارة "الأمن" ومقر "الجيش"

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احتجاجًا على خطط "إصلاح القضاء"

بالصور مسيرات عارمة بـ(إسرائيل) ومتظاهرون يغلقون وزارة "الأمن" ومقر "الجيش"

18 يوليو 2023 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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مشهد من الاحتجاجات والمسيرات العارمة التي تشهدها دولة الاحتلال في إطار ما يعرف بـخطط "إصلاح القضاء"

بدأت منذ ساعات الصباح الباكر، مظاهرات عارمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجًا على خطط حكومة نتنياهو في ما يُعرف بـ "إصلاح القضاء".

وجاءت المظاهرات والمسيرات اليوم الثلاثاء، تحت شعار "يوم المقاومة القومي"، حيث تجمّع مئات المحتجين في منطقة وسط (تل أبيب)، وأغلقوا طرقًا مركزية، وبينها مدخل وزارة الأمن ومقر قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، أغلق مئات المتظاهرين شوارع مركزية في دولة الاحتلال، وداخل المدن الكبرى وخاصة في (تل أبيب).

واقتحم متظاهرون من حركة "احتجاج الهايتك" مبنى البورصة في (تل أبيب) فيما علّقوا لافتاتٍ على المبنى كُتِب فيها "نُنقذ الاقتصاد"، وجرى وضع لافتات كهذه على سيارات مركونة قرب المبنى.

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وأُعلنت حركات الاحتجاج عن المظاهرات اليوم في أعقاب استمرار إجراءات تشريع خطة إضعاف القضاء وعزم "الائتلاف" المصادقة على إلغاء ذريعة "عدم المعقولية"، بداية الأسبوع المقبل.

كذلك أغلق محتجّون شوارع ومفترقات طرق مركزية في شمال دولة الاحتلال، بينها مفترق "نهلال" حيث تواجد مئات المحتجين.

كما أغلق المتظاهرون شارع 6. ويحاول متظاهرون عرقلة حركة القطارات.

وأعلنت مصادر صحية إسرائيلية، إصابة متظاهرة من معارضي "نتنياهو" بجروح خطيرة بعد دهسها من مركبة قرب "رعنانا" في الداخل المحتل.

وفي موازاة ذلك، تظاهر عدد من ناشطي اليمين قبالة منزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في (تل أبيب).

وفي السياق، عزّزت شرطة الاحتلال قواتها، فيما اعتقلت عددًا من المتظاهرين، أثناء إغلاق طريق الشاطئ، بين حيفا و(تل أبيب)، صباح اليوم.

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المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات
#جيش الاحتلال #إصلاح القضاء #مسيرات إسرائيلية

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