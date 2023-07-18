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الطقس: تواصل تأثير موجة الحر الشديدة في فلسطين

18 يوليو 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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مدينة غزة (أرشيف)

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حارًّا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدَّل العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس الأربعاء 19 يوليو

ويوم غدٍ الأربعاء، يكون الجو حارًّا إلى شديد الحرارة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدَّل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 20 يوليو

والخميس المقبل، يكون الجو حارًّا إلى شديد الحرارة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدَّل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 21 يوليو

ويوم الجمعة، يكون الجو حارًا الى شديد الحرارة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس

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