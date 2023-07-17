الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ219

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرية العراقيب في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة، للمرة الـ219، على الرغم من معاناة الأهالي من ارتفاع حادٍّ في درجات الحرارة.

وأفاد عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب، عزيز الطوري، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وقامت بتدمير بيوتها للمرة الـ219.

وتمَّت عملية هدم البيوت المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، ويعتبر هذا الهدم هو الثامن الذي يتعرَّض له أهالي العراقيب ومساكنهم منذ بداية الامل الحالي.

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جدير بالذكر أن الهدم الأول للقرية كان في تموز/ يوليو 2010، وتمَّ هدمها 15 مرة في عام 2022، و14 مرة في عام 2021.

وتقطن العراقيب حوالي 22 عائلة، وبعد كل عملية هدم، يعيد الأهالي بناء القرية من جديد.

وعلى الرغم من عدم اعتراف حكومة الاحتلال بوجود العراقيب، إلا أن سكانها يصرّون على البقاء فيها رغم التدمير المستمر.

المصدر / فلسطين أون لاين