محكمة الاحتلال في بئر السبع ترفض دعاوى ملكية لسكان "العراقيب"

رفضت محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع، أمس الإثنين، دعاوى ملكية سكان فلسطينيين لأراضيهم في قرية العراقيب البدوية في النقب.

ووفق ما تم نشره في صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، فإن هذه أراض تبلغ مساحتها 1950 دونمًا، وتم تقديم دعاوى بشأنها في السبعينيات والثمانينيات، وكانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترد على تلك الدعاوي بإجراءات "قانونية" مضادة.

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وخاض أصحاب تلك الأراضي، معركة قضائية في محاكم الاحتلال لسنوات طويلة، إلا أنه في كل مرة كان يتم رفضها بحجج منها سن هذا القانون الذي يشرعن الاستيلاء على أراضيهم ويحرمهم من العودة إليها.

المصدر / فلسطين أون لاين