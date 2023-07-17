مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية ويرعَون ماشيتهم في الخليل

أتلف مستوطنون، اليوم الإثنين، محاصيل زراعية شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، ورعَوا ماشيتهم في أراضي المواطنين، بحماية قوات الاحتلال.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، خلال تصريحات صحفية: إن مستوطني "حافات ماعون" الجاثمة على أراضي المواطنين أطلقوا أغنامهم في المحاصيل الزراعية بقريتي مغاير العبيد، والطوبا، ما تسبَّب بتلف محاصيل القمح والشعير الممتدة على 10 دونمات تقريبًا.

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واستولى المستوطنون على بئر مياه تعود ملكيتها للمواطن عيسى علي عوض في قرية الطوبا، ونصبوا بقوة السلاح، خيمة قرب منازل المواطنين.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدُّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين