19 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 19 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 711 وقوع معركة وادي لكة التي مهدت الطريق للمسلمين إلى فتح شبة جزيرة أيبيريا.
- 1799 اكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي وذلك إبان الحملة الفرنسية على مصر.
- 1943 الطائرات الأمريكية تقوم بضرب السكك الحديدية في إيطاليا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
- 1948 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الشيخ أحمد ياسين بتهمة العمل على إزالة الكيان العبري وإقامة دولة إسلامية وتشكيل مجموعات مسلحة واشتراء أسلحة.
- 1956 الولايات المتحدة تعلن سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل.
- 1991 دهس القسامي جميل الباز من النصيرات جنودًا صهاينة على طريق عسقلان فقتل العريف " نداف درعي".
- 2006 مقتل ستة جنود إسرائيليين وجرح 14 آخرين، وتدمير 4 دبابات خلال اشتباكات عنيفة مع مقاومي حزب الله قرب الحدود الشمالية لفلسطين.
- 2014 كتائب القسام تنفذ عملية خلف خطوط الاحتلال في موقع "أبو مطيبق" العسكري وتقتل 6 جنود وتدمر 3 مركبات عسكرية وارتفع عدد الشهداء إلى 339 بينهم 71 طفلًا و26 امرأة و17 مسنًا مع استمرار العدوان على غزة.
- 2018 الكنيست الإسرائيلي يُقر قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل الذي نص على عدَّة خطوات تصب في صالح اليهود، وأفقد اللُغة العربيَّة صفتها الرسميَّة في إسرائيل.
- 2019 منتخب الجزائر لكرة القدم يحرز كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على منتخب السنغال بهدف للا شيء.
- 2020 انطلاق مسبار الأمل إلى المريخ من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، في أوّلِ مهمة عربية وإماراتية من نوعها لاستكشاف الكوكب الأحمر.
المصدر / فلسطين أون لاين