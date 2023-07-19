19 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 19 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

711 وقوع معركة وادي لكة التي مهدت الطريق للمسلمين إلى فتح شبة جزيرة أيبيريا.

وقوع معركة وادي لكة التي مهدت الطريق للمسلمين إلى فتح شبة جزيرة أيبيريا. 1799 اكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي وذلك إبان الحملة الفرنسية على مصر.

اكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي وذلك إبان الحملة الفرنسية على مصر. 1943 الطائرات الأمريكية تقوم بضرب السكك الحديدية في إيطاليا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

الطائرات الأمريكية تقوم بضرب السكك الحديدية في إيطاليا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. 1948 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الشيخ أحمد ياسين بتهمة العمل على إزالة الكيان العبري وإقامة دولة إسلامية وتشكيل مجموعات مسلحة واشتراء أسلحة.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الشيخ أحمد ياسين بتهمة العمل على إزالة الكيان العبري وإقامة دولة إسلامية وتشكيل مجموعات مسلحة واشتراء أسلحة. 1956 الولايات المتحدة تعلن سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل.

الولايات المتحدة تعلن سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل. 1991 دهس القسامي جميل الباز من النصيرات جنودًا صهاينة على طريق عسقلان فقتل العريف " نداف درعي".

دهس القسامي جميل الباز من النصيرات جنودًا صهاينة على طريق عسقلان فقتل العريف " نداف درعي". 2006 مقتل ستة جنود إسرائيليين وجرح 14 آخرين، وتدمير 4 دبابات خلال اشتباكات عنيفة مع مقاومي حزب الله قرب الحدود الشمالية لفلسطين.

مقتل ستة جنود إسرائيليين وجرح 14 آخرين، وتدمير 4 دبابات خلال اشتباكات عنيفة مع مقاومي حزب الله قرب الحدود الشمالية لفلسطين. 2014 كتائب القسام تنفذ عملية خلف خطوط الاحتلال في موقع "أبو مطيبق" العسكري وتقتل 6 جنود وتدمر 3 مركبات عسكرية وارتفع عدد الشهداء إلى 339 بينهم 71 طفلًا و26 امرأة و17 مسنًا مع استمرار العدوان على غزة.

كتائب القسام تنفذ عملية خلف خطوط الاحتلال في موقع "أبو مطيبق" العسكري وتقتل 6 جنود وتدمر 3 مركبات عسكرية وارتفع عدد الشهداء إلى 339 بينهم 71 طفلًا و26 امرأة و17 مسنًا مع استمرار العدوان على غزة. 2018 الكنيست الإسرائيلي يُقر قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل الذي نص على عدَّة خطوات تصب في صالح اليهود، وأفقد اللُغة العربيَّة صفتها الرسميَّة في إسرائيل.

الكنيست الإسرائيلي يُقر قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل الذي نص على عدَّة خطوات تصب في صالح اليهود، وأفقد اللُغة العربيَّة صفتها الرسميَّة في إسرائيل. 2019 منتخب الجزائر لكرة القدم يحرز كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على منتخب السنغال بهدف للا شيء.

منتخب الجزائر لكرة القدم يحرز كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على منتخب السنغال بهدف للا شيء. 2020 انطلاق مسبار الأمل إلى المريخ من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، في أوّلِ مهمة عربية وإماراتية من نوعها لاستكشاف الكوكب الأحمر.

المصدر / فلسطين أون لاين