الاحتلال يقتلع عشرات الأشجار المثمرة في بيت لحم

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عشرات الأشجار المثمرة من أراضي قرية حوسان، غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، خلال تصريحات صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتلعت عشرات أشجار الزيتون واللوزيات والكرمة في منطقة "قديس" المحاذية لمستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين، وتعود للمواطن مشهور حمامرة.

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وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على زوجة حمامرة نوال، ونجله محمد، عندما حاولا التصدي لجرافات الاحتلال.

يُذكر أن منطقة قديس تتعرض منذ فترة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، وتتمثل بتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار وإشعال النيران والاعتداء على أصحاب الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين