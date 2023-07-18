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18 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

18 يوليو 2023 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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18 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 18 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1290 ملك إنجلترا إدوارد الأول يأمر بطرد جميع اليهود من بلاده.
  • 1925 الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه "كفاحي".
  • 1948 بدء سريان الهدنة الثانية وتقرر وقف القتال في أنحاء فلسطين كافة بناء على قرار مجلس الأمن رقم (54).
  • 1971 صدور الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة.
  • 1974 الرئيس المصري محمد أنور السادات يطالب الاتحاد السوفيتي بإنهاء مهمة خبرائه في مصر.
  • 1988 إيران تعلن قبولها قرار مجلس الأمن بوقف الحرب مع العراق.
  • 2004 - كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح ترفض قرار رئيس السلطة الوطنية ياسر عرفات القاضي بتعيين موسى عرفات مديرًا عامًا للأمن العام.
  • 2012 تفجير بمبنى الأمن القومي السوري يؤدي إلى مقتل وزير الدفاع العماد داود راجحة ونائبه آصف شوكت.
  • 2014 مصرع جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين جراء تصدي المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، التي بدأت بالتوغل البري على أطراف القطاع في اليام الثاني عشر للعدوان، وحصيلة الشهداء الرسمية بلغت عند الساعة الخامسة مساءًا 271 شهيدًا وسجل إصابة ما يزيد عن 2050 آخرين.
  • 2014 مع بدء العدوان الصهيوني البري على قطاع غزة في معركة العصف المأكول كتائب القسام تعلن أن صناعاتها العسكرية أنتجت ربع مليون قنبلة يدوية ستكون بين يدي أبناء غزة استعدادًا للمواجهة.
  • 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 14 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 600 ألف حالة وفاة وحوالي سبعة ملايين و818 ألف حالة تماثلت للشفاء.
  • 2021 منظمة قصص محرمة الصحفية تكشف عن عمليات تجسس طالت صحفيين ونشطاء وسياسيين حول العالم عبر برنامج بيجاسوس الذي تطوره إن إس أو الإسرائيلية.
المصدر / فلسطين أون لاين
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